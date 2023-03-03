В детсаду Тобольска 25 малышей заболели сальмонеллезом

Фото: КП-Тюмень

В тобольском детсаду 25 малышей заболели сальмонеллезом. Прокуратура подала в суд, чтобы взыскать в пользу маленьких воспитанников 2 миллиона рублей. Массовое заражение детей опасной инфекцией произошел в мае 2022 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Силовики установили, что заражение малышей в трех группах дошкольного учреждения произошло из-за нарушения персоналом детского сада норм СанПиНа.

«Прокурор внес первому заместителю главы г. Тобольска представление. По результатам его рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении прокуратуры по Тюменской области.

Детям пришлось пройти лечение в местной больнице. Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования прокуратуры на сумму порядка 2 миллионов рублей.