Морковные палочки исчезнут из меню тюменских школьников до сентября из-за неурожая

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Любимый деликатес детей и взрослых – морковные палочки – исчезнут из меню тюменских школьников до начала следующего года. Теперь ребята не смогут перекусить полезным овощем, рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Главной причиной исчезновения востребованной позиции школьного меню стал неурожай.

По данным мэрии, на складах осталось мало моркови, а запасы, которые еще сохранились, можно использовать только после термической обработки. Согласно рекомендациям департамента образования, изготовление палочек допускается только из овощей нового урожая.

Повезло огурцам и помидорам. В 2023 году в Тюменской области уже поспел новый урожай, поэтому его можно использовать для приготовления холодных закусок. Морковные палочки вернутся в меню школьников в сентябре.

Отметим, что, судя по социальным сетям, тюменские родители оказались раздосадованы этой информацией. Некоторые даже требовали вернуть любимое и полезное блюдо в меню детей.