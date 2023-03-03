Губернатор Александр Моор распорядился усилить меры безопасности в храмах и мечетях Тюмени

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Александр Моор на заседании антитеррористической комиссии поручил религиозным организациям и правоохранительным органам усилить меры по обеспечению антитеррористической защищенности мечетей и храмов. Такое заявление сделал глава Тюменской области накануне, 2 марта.

В Тюменской области насчитывается 52 мечети и 9 православных храмов, которые нуждаются в защите. В ноябре прошлого года специалисты проанализировали паспорта безопасности больше 150 религиозных храмов. Моор подчеркнул, что правоохранительные органы должны усилить меры защиты в религиозных организациях от террористических посягательств.

Должна быть проведена совместная работа с представителями регионального духовенства, акцентировал губернатор.