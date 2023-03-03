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НовостиПроисшествия3 марта 2023 8:39

Самолет, прилетевший в Тюмень из Новосибирска, сняли с полетов из-за технической неисправности

В тюменский аэропорт Рощино прилетел самолет с техническими неисправностями
Серафима Краснова
Фото: КП-Тюмень

Фото: КП-Тюмень

У самолета, следующего из Новосибирска в Тюмень, во время полета произошли проблемы с реверсом. Воздушное судно авиакомпании «Сибирь» вылетело из аэропорта Толмачево накануне, 2 марта, в районе 12 часов дня.

Внезапно, уже после посадки в Рощино при включении реверса сработала сигнализация о срабатывании створок правого двигателя. Самолет снят с полетов до устранения неисправности.

- По сообщению экипажа, после посадки в аэропорту, при включении реверса сработала сигнализация о несрабатывании створок правого двигателя. ВС отстранено от полетов до устранения неисправности, - говорится в сообщении Telegram-канала «Авиаинцидент».

Напомним, судно регулярного рейса RA-02873 совершало полет из Новосибирска в Тюмень.