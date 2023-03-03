Жители Тюмени массово жалуются на некачественную уборку снега во дворах

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Тюменцы массово жалуются на уборку снега во дворах и магистралях. Претензии главным образом касаются внутридворовых территорий, по которым невозможно пройти на коляске и даже пешком с детьми. Автомобилисты бьют тревогу. Некоторых из них рискуют повредить машины из-за неочищенных дорог.

- Хотелось, чтобы в Тюмени, особенно на Мысу и на подобных районах убирали снег на дорогах, пешеходных тротуарах, парковках и т.д. сегодня из-за большого количества снега не увидели бордюр, когда ехали на машине и наткнулись, не могли выехать минут 20. Убедительная просьба смотреть внимательнее на дороги и окружающие их места!, - заявляют тюменцы.

Жалобы также поступали от жителей многоквартирных домов на Республики, Геологоразведчиков и Салтыкова-Щедрина. Из-за огромных сугробов на дорогах возникает каша из грязи и воды, которая мешает пройти, не запачкавшись.

В администрации Тюмени рекомендуют гражданам незамедлительно обращаться сначала в управляющую компанию, а потом на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Неубранная дворовая территория». При оформлении заявки стоит указать название УК и адрес места, где лежат сугробы. За несколько дней специалисты обработали больше 80 сообщений с жалобами от горожан на некачественную уборку снега.