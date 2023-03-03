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НовостиПроисшествия3 марта 2023 7:46

Тюменского крановщика приговорили к 2 годам условно за смерть строителя от бетонной балки

Суд в Тюмени вынес приговор крановщику, который уронил бетонную балку на своего коллегу
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор крановщику, который по неосторожности убил своего коллегу на строительной площадке. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры по Тюменской области.

- На строительной площадке мужчина не обеспечил технику безопасности. Башенный кран при развороте задел оконную перемычку на пятом этаже. Балка упала прямо на рабочего, и тот погиб, - сообщили в надзорном органе.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области

Изучив материалы дела, суд признал крановщика виновным по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчину оставили на свободе, назначив наказание в виде 2 лет условно.