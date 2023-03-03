На пожаре в тобольском поселке Надцы погиб человек и выгорел дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тобольске на пожаре погиб человек. В пятницу, 3 марта, в районе четырех часов утра в ГУ МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о возгорании в частном двухквартирном доме в поселке Надцы, неподалеку от Тобольска.

Когда спасатели приехали на место происшествия, горела крыша деревянного дома на Озерной.

– В ходе тушения пожара и разбора конструкции был обнаружен погибший человек, личность устанавливается, – сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Кроме человека, в пожаре пострадал дом. Площадь поврежденной части жилья составила около 60 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие сотрудники пожарной охраны и добровольцы из пожарной дружины населенного пункта. Для тушения огня привлекались 12 спасателей и 4 единицы спецтехники.