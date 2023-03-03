Сегодня депутаты скрыли от тюменцев свои доходы за прошедший год Фото: Виктория Гаврик

Депутаты Тюменской облдумы в пятницу, 3 марта, официально засекретили свои декларации о доходах. С сегодняшнего дня чиновники и представители власти станут публиковать сведения о доходах и имуществе без персональных данных. Парламентарии сегодня принимали федеральные установки на региональном уровне. Депутатом понадобилось около 10 минут, чтобы принять окончательное решение.

Согласно законопроекту, декларации о доходах депутаты станут размещать в сети Интернет в обезличенном виде. Большая часть парламентариев проголосовала за принятие поправок в законодательство. Только один депутат оказался против, а еще один от голосования воздержался. Примечательно, что голосование было тайным, поэтому выяснить, кто оказался против изменений, не представляется возможным.

Напомним, что ранее депутаты и чиновники должны были вносить в декларацию о доходах сведения, которые сообщают о их заработках и имуществе, находящемся в собственности, а также заработную плату жён и дочерей за последний год.

Отметим, что законопроект является коллективной инициативой партии «Единая Россия». Также проект помогли внести несколько депутатов из партий КПРФ и ЛДПР.