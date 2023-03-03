Реновацию на Московском тракте в Тюмени проведут владельцы ТРЦ «Колумб»

Фото предоставлено КП

Участок земли площадью больше 6,47 гектара у Московского тракта в Тюмени попал под программу реновации. В частности, власти открыли аукцион на поиск подрядной организации, которая займется реализацией программы КРТ в районе улицы Горпищекомбинатовской. Соответствующий лот появился на официальном портале «Госзакупки».

Принять участие в аукционе захотели четыре компании. Напомним, что стартовая цена контракта составляла около 17 тысяч рублей. Победу на торгах одержала компания СЗ «Максимус», подрядчик предложил властям около 546 тысяч рублей.

Интересно, что раньше власти уже пытались продать этот участок земли, даже появился потенциальный покупатель, но позже сделка сорвалась из-за отказа одной из сторон.

Добавим, что контракт со строительной компанией департамент градостроительства сможет заключить через месяц после размещения результатов аукциона. В рамках реновации у Московского тракта планируют построить многоэтажные высотки с внутренней парковкой и торговые центры.