Тюменские власти арендуют самолеты для ВИП-персон за 22 миллиона рублей для дальних перелетов

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Администрация Тюмени планирует большую закупку на 22 миллиона рублей. Власти открыли аукцион на покупку ВИПов, которые будут осуществлять авиаперевозки. Соответствующая документация появилась на официальном портале «Госзакупки».

«Авиакомпания должна оказать услуги по перевозке людей и багажа на основании заявок, направленных в рамках контракта», – говорится в документации.

Авиаперевозки будут осуществляться самолетами нескольких типов. Вместимость первого должна быть порядка 50 человека, а скорость больше 780 километров в час. Второй тип воздушного судна более скоростной. При взлете самолет должен развивать скорость до 800 километров в час, рассчитан почти на 100 пассажиров. Воздушные судна закупят для длительных перелетов. Дальность полета должна составлять более 3000 километров, говорится в характеристиках судна.

Итоги аукциона власти подведут после 10 марта 2023 года, именно тогда закроется срок принятия заявок.

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