Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 4:43

Губернатор Александр Моор провел встречу с женщинами-лидерами Тюменской области

Александр Моор встретился с женским активом со всего УрФО
Виктория Терина
Фото: Александр Моор / telegram-канал

Фото: Александр Моор / telegram-канал

Губернатор Александр Моор встретился с представительницами федеральных и региональных организаций Союза женщин России со всего Уральского федерального округа. Активистки постоянно участвуют в мероприятиях и оказывают помощь мобилизованным и их семьям. Еще недавно общественницы направили тонны гуманитарной помощи в зону СВО.

– Наши женщины – исключительные. Оставаясь хранительницами дома и семьи, они успешны в бизнесе, добиваются признания в творчестве, общественной и политической деятельности. Наша задача – развивать позитивные тенденции и двигаться вперед вместе, – сообщил глава региона Моор.

Во время выступления губернатор обратил внимание на работу, которую проведут активистки Союза в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 годы. В частности, это поддержка, финансовая и психологическая помощь мобилизованным и их родным.

В конце своего выступления Моор сказал напутственные слова активисткам и поставил новые задачи на предстоящий год.