Губернатор Александр Моор провел встречу с женщинами-лидерами Тюменской области

Фото: Александр Моор / telegram-канал

Губернатор Александр Моор встретился с представительницами федеральных и региональных организаций Союза женщин России со всего Уральского федерального округа. Активистки постоянно участвуют в мероприятиях и оказывают помощь мобилизованным и их семьям. Еще недавно общественницы направили тонны гуманитарной помощи в зону СВО.

– Наши женщины – исключительные. Оставаясь хранительницами дома и семьи, они успешны в бизнесе, добиваются признания в творчестве, общественной и политической деятельности. Наша задача – развивать позитивные тенденции и двигаться вперед вместе, – сообщил глава региона Моор.

Во время выступления губернатор обратил внимание на работу, которую проведут активистки Союза в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 годы. В частности, это поддержка, финансовая и психологическая помощь мобилизованным и их родным.

В конце своего выступления Моор сказал напутственные слова активисткам и поставил новые задачи на предстоящий год.