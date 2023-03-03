Улица Республики в Тюмени станет двухсторонней на период капремонта на Ленина

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Центральную улицу Тюмени сделают двухсторонней. Речь идет о дорожном участке на Республики от музея до Красина, заявил заместитель директора департамента спорта Тюмени Алексе Васенин в прямом эфире местного телеканала «Тюменское время».

По словам чиновника, с апреля дорожные службы перекроют улицу Ленина. Капремонт ограничит движение транспорта на некоторое время. После ремонта улица Республики станет двухсторонней. Алексей Васенин посоветовал автолюбителям внимательно следить за дорогой во время движения по Республики и обращать внимание на предупреждающие знаки. Весной пройдет первый этап строительства, он продлится до ноября 2023 года.

Напомним, на капитальный ремонт улицы Ленина перечислено порядка 750 миллионов рублей. Согласно предварительному проекту властей, здесь появится велосипедная дорожка, новые светофоры, а также планируется разделить полосы движения автобусов и маршруток.