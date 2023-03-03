В Тюмени 3 марта будет около -10 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 3 марта 2023 года, по прогнозам синоптиков, будет облачно, с прояснением. Возможен небольшой снег, ветер юго-западный, западный, 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, при прояснении до -19. Днём будет холоднее, чем вчера: -8...-13 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день почитали птичку овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди подмечали: «Много снегу – много хлеба, много воды – много травы», «Снегу надует – хлеба прибудет, вода разольется – сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет, снизу морозит».