Тюменец заплатил 10 тысяч рублей за поджог магазина недруга на Червишевском тракте

В полицию с заявлением о поджоге обратился владелец продовольственного магазина, который расположен на Червишевском тракте. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар, но имущество и часть здания сильно пострадали. Предприниматель заявлял, что неизвестный причинил ему материальный ущерб на 120 тысяч рублей.

Правоохранительные органы провели расследование и нашли улики, которые позволили установить личность подозреваемого. Им оказался 55-летний сельчанин из Червишево. На допросе он признался, что за поджог ему заплатил 49-летний приятель из этого же села.

– В утреннее время посредник на автомобиле довез исполнителя до дачного кооператива. Мужчина топором разбил окно магазина, облил дизельным топливом и поджёг подоконник, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия, – сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Орудия «мести» правоохранители нашли в доме подозреваемого. Немного позже история приняла неожиданный поворот. Заказчиком преступления, как пояснил второй арестованный, оказался 61-летний житель Тюмени, который до инцидента сильно поругался с пострадавшим предпринимателем.

Сотрудники МВД не стали разбираться, а завели уголовное дело.