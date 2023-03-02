Суд в Тюмени отправил члена ОПГ за решетку до 17 апреля за вымогательство

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Члена преступной ОПГ суд в Тюмени отправил за решетку до 17 апреля 2023 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Молодой человек Артур Ш. обвиняется в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В материалах дела сообщается, что в апреле прошлого года подсудимый организовал преступную группу, члены которой уже установлены следствием, и требовал у мужчины передачу денежных средств.

– Мужчина, опасаясь угроз со стороны Артура Ш. и второго лица в применении к нему физического насилия, передал последним денежные средства в сумме 76 000 рублей, – уточнили в пресс-службе тюменских судов.

На заседании тюменец свою вину полностью отрицал. Однако доказательства и показания свидетелей говорят другое. Изучив материалы дела, суд посадил мужчину в СИЗО до 17 апреля.