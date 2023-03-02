В Тюменской области количество социальных гостиниц для близких мобилизованных выросло до 80

Фото: Информационный центр правительства по Тюменской области

В Тюменской области количество социальных гостиниц выросло до 80 за 2022 год. Об этом сообщили в информационном центре правительства по Тюменской области.

Порядка 4 700 человек из региона обратились за помощью в учреждения. Здесь они смогли получить психологическую поддержку, юридическую и педагогическую помощь.

– Нашей задачей было предложить членам семей короткий путь: они приходят в одно место, а поддержку получают по разным вопросам. Здесь консультируют и специалисты банков, и юристы, и представители федеральной службы судебных приставов, – заявила руководитель регионального центра «Семья» Елена Перминова.

Напомним, в социальных гостиницах размещены родные и близкие мобилизованных тюменцев. Специалисты центров помогают нуждающимся и при необходимости смотрят за детьми.