Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть-Сибирь» отмечает 45-летие с начала работы

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Коллектив Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО «Транснефть-Сибирь» отметил 45-летие с начала производственной деятельности.

Тюменский РМЗ был основан в г. Тюмени в 1978 году приказом Министерства нефтяной промышленности в качестве центральной базы производственного обслуживания. Новая структура вошла в состав Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири. В 1991 году база была переименована в Тюменский ремонтно-механический завод.

Тюменский РМЗ – одно из крупнейших промышленных предприятий региона, обеспечивает организации системы «Транснефть» продукцией машиностроения, металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и магистральных нефтепроводов. Завод расширяет долю поставок высокотехнологичного оборудования в рамках реализации программы импортозамещения. Продукция также вызывает интерес у компаний смежных отраслей промышленности.

В 2019 году с целью увеличения мощностей на Тюменском РМЗ был введен в эксплуатацию новый производственный комплекс, реализованный в рамках специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Тюменской области и АО «Транснефть-Сибирь». Для расширения перечня и повышения качества выпускаемой продукции с вводом нового комплекса станочный парк завода был укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием.

Новая промышленная площадка позволила существенно расширить ассортимент и увеличить количество выпускаемого заводом отечественного оборудования, нарастить основные производственные показатели, в том числе номенклатура выпускаемой продукции увеличилась с 1,8 тыс. наименований до 2,5 тыс.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

– 45 лет – серьезный трудовой путь для предприятия. Сегодня Тюменский РМЗ решает серьезные производственные задачи. Только за минувший год на заводе было изготовлено свыше 24 тысяч единиц продукции на сумму почти 3 миллиарда рублей. Это заслуга дружного, высококвалифицированного коллектива, которому по плечу любая производственная задача. Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, – отметил генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Р. Р. Исламов, поздравляя коллектив Тюменского РМЗ с юбилеем.

Благодаря реализации инвестконтракта, на заводе создано более 200 дополнительных рабочих мест. Сегодня коллектив ТРМЗ насчитывает свыше 850 человек. Работники активно развивают волонтерское и добровольческое движение, оказывают помощь детским социальным учреждениям, принимают участие в патриотических акциях.

– Для нефтегазового кластера важны все направления нефтегазовой отрасли. Тюменский РМЗ является важнейшим заводом на территории региона. И мы очень рады, что реализуем с вами новые инвестиционные проекты. Это позволяет укрепить нашу импортонезависимость, наш технологический суверенитет, – заявил заместитель губернатора Тюменской области А. В. Пантелеев на торжественном мероприятии, посвященном юбилею.

– Сегодня мы имеем самое современное оснащение, уникальные конструкторские разработки и, что самое главное, мощный кадровый потенциал. Всё это позволяет нам успешно выполнять самые сложные задачи, вести освоение новых образов продукции, которые достойно заменяют импортные аналоги, – отметил директор Тюменского РМЗ А. С. Кунгуров.