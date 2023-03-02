Тюменцы перед выходными смогут понаблюдать уникальное космическое явление

Фото: КП-Тюмень

В пятницу, 3 марта 2023 года, тюменцы смогут увидеть в небе необычное космическое явление. Перед жителями города предстанет сближение двух планет, которые устроят «рандеву» в космосе.

Согласно астрологической карте, с 20.00 в пятницу, 3 марта, до 05.00 в субботу, 4 марта, тюменцам представится шанс понаблюдать природное явление, если наладится погода, а облака в небе развеются. Астрологи уверены, что завтра пасмурная погода уйдет из Тюменской области.

Отметим, что сближение Венеры и Юпитера происходит раз в год, но бывает и реже. Природное явление откроется перед взорами горожан 3 марта и будет доступно несколько дней.

Добавим, что многие эзотерики считают, что в этот день возможны различные неожиданные события, как негативные – разводы, скандалоы и расставания, так и позитивные – новые любовные встречи.

Особенно метеочувствительные люди в парад планет могут ощущать апатию, тревожность и слабость.