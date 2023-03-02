В Тюмени с 3 марта стартуют продажи «Москвичей»

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В Тюмени открываются продажи отечественных автомобилей «Москвич». Продажи стартуют в пятницу, 3 марта 2023 года. Также компания планирует осуществлять продажи электроавтомобилей под своим брендом.

«На первом этапе автомобили будут доступны к покупке в 23 городах. Приходите знакомиться с «Москвич-3» и электромобилем «Москвич-3е» в вашем городе», – говорится в сообщении автомобильного завода «Москвич» в Telegram-канале.

Кроме Тюмени, машины новой комплектации будут представлены еще в 22 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также Омск и Екатеринбург. По стране автомобильная компания планирует открыть порядка 52 точек продажи, но на этом они не остановятся, заявляют владельцы завода.

Представленные модели автомобилей в Тюмени станут продавать по стартовой цене от 1 970 000 рублей. Напомним, «Москвич» – это крупноузловая сборка китайского кроссовера JAC JS4. В советские времена «Москвич» был известен по всей России, многие граждане покупали машину этого бренда и с гордостью ездили за границу.