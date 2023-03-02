Число заболевших коронавирусом в Тюмени выросло на 318 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени за сутки зарегистрировано 318 случаев коронавируса, всего с начала пандемии выявлено 263 591. За сутки выписались по выздоровлении 304 человека, за весь период – 256 228. Из общего числа заболевших заразились 53 ребенка, 2 пациента находятся на ИВЛ, 2 724 человека остаются под медицинским наблюдением.

В медучреждениях развернуто 65 коек, из них свободно 20%. За сутки на коронавирус обследовано 3 836 человек, за весь период проведено 4 790 943 лабораторных исследования.

По информации оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, против коронавируса привито 1 453 095 человек, полный курс вакцинации прошли 1 185 888.