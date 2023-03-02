В Тюмени после капитального ремонта торжественно открыли Школу инженерного резерва Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени после капремонта торжественно открыли школу инженерного резерва Тюменского индустриального университета. Теперь в школе есть современное оборудование, новая мебель, две лаборатории, две аудитории для лекций, пять компьютерных классов, зоны отдыха и административные помещения. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

– Сегодня важно создавать творческую атмосферу для совершенствования креативного инженерного мышления. Необходимо формировать собственную повестку технологического развития. Это сказал президент России в своем послании, именно этому мы служим, включая наш опорный университет – Тюменский индустриальный университет, – отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Школа инженерного резерва с 2016 года занимается дополнительным образованием школьников с 1-го по 11-й класс. Для учеников создано 25 инженерно-технических направлений, по которым сейчас обучаются больше 400 ребят.