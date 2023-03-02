Тюменские технари изготовили печки-буржуйки для нужд ВС России по чертежам военкомата

Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области

Тюменские студенты мастерят печки-буржуйки для мобилизованных, которые находятся в зоне СВО, рассказали в информационном центре правительства по Тюменской области. Мероприятие прошло в рамках конкурса «МЫ ВМЕСТЕ».

За основу технари брали чертежи, которые предоставил областной военком, и мастерили из них печки для нужд Вооруженных сил РФ. Сейчас изготовленные печки испытаны в зоне СВО, а также они понравились военным.

– Первое и третье место завоевали команды колледжа ТИУ, на втором месте студенты техникума строительной индустрии и городского хозяйства, – сообщили в правительстве.

Отметим, что губернатор Тюменской области Александр Моор лично оценил изделия студентов, посетив мероприятие.