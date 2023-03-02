Тюменская прокуратура обнаружила группу в соцсетях с фото, где изображены свастика и символика нацизма

Тюменская прокуратура обнаружила группу в соцсетях с фото, где изображена свастика и символика нацизма Фото: Виктория Гаврик

Тюменская прокуратура обнаружила группу в социальной сети «ВКонтакте» с фотографиями, где изображена атрибутика и символика фашистских подразделений СС и соединения «Мертвая голова». Напомним, что в 20-м веке свастика получила известность благодаря нацизму, который расцвел в Германии.

В материалах дела указано, что у многих тюменцев эта символика ассоциируется с гитлеровским режимом и идеологией нацизма.

«Однако не удалось установить владельца заявленной в иске интернет-страницы, который «исчез» на момент проверки к 11 января текущего года», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

Отметим, что по иску прокуратуры Абатский районный суд признал информацию, размещенную в паблике, экстремистской.