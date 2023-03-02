В тюменском селе Бутусово мужчина пытался разбудить пьяного приятеля, но случайно забил ногами до смерти

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В Ишимском районе следователи арестовали сельчанина, который расправился со спящим приятелем. Следователи завели уголовное дело в отношении 43-летнего жителя села Бутусово. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительной версии следствия, 25 февраля обвиняемый пил алкоголь вместе с 52-летним приятелем у себя в квартире частного дома на улице Зеленой.

– Когда гость уснул, хозяин квартиры попытался его разбудить и выгнать, но последний, по словам обвиняемого, уходить никуда не собирался. Тогда злоумышленник нанес гостю множественные удары руками и ногами», – рассказали в пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Врачи диагностировали смерть избитого, когда приехали на место преступления.

Сейчас следователи планируют оставить подозреваемого за решеткой до вынесения приговора.