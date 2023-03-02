Госавтоинспекторы устроили погоню по федеральной трассе Тюмень-Курган за парнем, спешившим в ЗАГС

Фото: Виктория Гаврик

Инспекторы ГИБДД устроили погоню за 22-летним бесправником, который спешил в ЗАГС. Накануне вечером, 1 марта, на 177-м километре трассы Курган-Тюмень экипаж Госавтоинспекции попросил остановится автомобиль ВАЗ. Однако нарушитель проигнорировал просьбу силовиков. Тогда инспекторы устроили погоню за водителем легковушки по федеральной трассе Курган-Тюмень.

На видеозаписи, опубликованной пресс-службой Госавтоинспекции по Тюменской области, видно, что парень проехал несколько километров по магистрали в сторону Кургана, а потом резко развернулся назад в Тюмень.

«Учитывая опасность поведения автомобилиста, интенсивность движения на трассе, к преследованию подключились еще два наряда ДПС. «Ладу» взяли в «клещи», в районе деревни Патрушева водителю пришлось остановиться», - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

После задержания сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек без водительского удостоверения.

Житель Кургана некоторое время назад переехал в Патрушева, а сейчас стремительно ехал к возлюбленной, с которой 2 марта планирует расписаться, но ребята поссорились.

Добавим, к сожалению, молодой человек отправился не в ЗАГС, а в приемное отделение полиции.