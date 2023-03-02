В Тюмени пациенту провели шестичасовую операцию по удалению 5-сантиметровой опухоли в почках

Фото: архив КП-Тюмень

В тюменском урологическом центре медсанчасти «Нефтяник» врачи провели сложную операцию с удалением пораженной опухоли в нижней половой вене и протезированием оттока крови. В больницу обратился 54-летний мужчина, он жаловался на опухоль в правой почки, осложненной тромбозом нижней половой вены. Примечательно, что длина тромба достигала 5 сантиметров, он флотировал.

– Врачи клиники провели лапароскопическую операцию в несколько этапов: на первом удалили пораженную опухолью почку с резекцией нижней полой вены, – сообщили в пресс-службы департамента здравоохранения по Тюменской области.

Позже медикам предстояло удалить лимфоузлы с метастазами, потому что они прорастали в единственную оставшуюся почечную вену. Если бы врачи оставили ее, возник бы риск роста новой опухоли, значит, хирургам пришлось бы удалить вену, которая совершает отток крови к единственной почке. Жизнь пациента буквально висела на волоске.

Изучив состояние тюменца, онкологи провели шестичасовую операцию по удалению пораженной вены, а затем сделали протезирование единственной почечной вены, восстановив отток крови, а также спасли почку.

Отметим, что операция прошла успешно, пациента выписали домой после нескольких дней реабилитации, уточнили в пресс-службе депздрава.