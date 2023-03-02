Нефтепроводчики отметили День защитника Отечества хоккейным матчем

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» отметили День защитника Отечества хоккейным турниром. Свои спортивные победы на льду нефтепроводчики посвятили 30-летию ПАО «Транснефть» и бойцам Вооруженных сил России, участвующим в СВО, среди которых есть сотрудники предприятия.

На лед вышли шесть команд, это спортсмены из Тюмени, Нижневартовска, Ноябрьска, Нефтеюганска, Урая и Сургута. Несмотря на то, что все они непрофессиональные хоккеисты, а действующие сотрудники предприятия, игра выдалась динамичной и зрелищной. Поддержать свои команды приехали коллеги и семьи участников. Хоккейный турнир проводится с 2010 года и, благодаря инициативной молодежи, стал традиционным спортивным состязанием.

– В 2010 году пришел работать в компанию, вступил в профсоюз и узнал, что в аппарате управления, в отличие от филиалов в других городах, нет своей хоккейной команды. При этом хоккей – один из ведущих видов спорта в «Транснефти». Стал собирать команду. Сначала откликнулось 20 человек. Сейчас уже больше 60 спортсменов регулярно играют в хоккей, – отметил Федор Гаврилов, капитан команды аппарата управления, председатель профсоюзного комитета аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь».

Соревновательный дух участников поддержал почетный гость турнира – заслуженный мастер спорта СССР, участник легендарной суперсессии СССР – Канада 1972 года, многократный чемпион мира, Европы и СССР Вячеслав Анисин.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Заслуженные награды по итогам турнира вручил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов, который сам является нападающим команды аппарата управления и регулярно участвует в товарищеских матчах между подразделениями предприятия. Поздравляя участников турнира и болельщиков с праздником, он пожелал всем здоровья и новых успехов как в работе, так и в спортивных достижениях.

По итогам хоккейного турнира первое место заняла команда аппарата управления, на втором – команда Нефтеюганского УМН, бронза - у сборной Нижневартовского УМН.

Командный дух, взаимовыручка, ответственность, воля к победе, стремление к новым вершинам и в работе, и в спорте – все это объединяет сотрудников предприятия. Проведение корпоративных встреч на спортивных площадках позволяет профессиональному коллективу АО «Транснефть – Сибирь» еще сильнее сплотиться для достижения поставленных задач.