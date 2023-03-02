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НовостиОбщество2 марта 2023 5:06

Тюменская объездная и Червишевский тракт парализованы в обоих направлениях

В преддверии выходных пробки в Тюмени достигли 7 баллов
Серафима Краснова
Тюменская объездная и Червишевский тракт парализованы в обоих направлениях

Тюменская объездная и Червишевский тракт парализованы в обоих направлениях

Фото: Виктория Гаврик

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром в четверг, 2 марта 2023 года, Тюмень встала в семибалльных пробках. Наиболее загружены ожидаемо центральные магистрали. Так, заторы зафиксированы на Московском тракте у выезда из «Тюменской слободы». Транспортное движение парализовало в двух направлениях.

На окружной дороге автомобилисты встали в многокилометровую пробку от Московского тракта до улицы Валерия Григорьева. Снизилась скорость автолюбителей и на Червишевском тракте.

Также затруднено движение на улицах 50 лет Октября в обоих направлениях, Мориса Тореза, Холодильной и Полевой.

Напомним, мы писали ранее о том, что после обеда в Тюмени погаснут сразу четыре светофора.