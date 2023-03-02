В Тюмени 2 марта порывы ветра будут достигать 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 марта 2023 года, в Тюмени ожидается облачная погода с с прояснения. В течение суток будет идти небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный, 8 – 13 м/с, в отдельных районах днём порывы до 17 м/с, температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днём потеплеет до -4...-9.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь – обилие хлеба и льна.