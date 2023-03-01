Тюменских родителей предупреждают о страшном подростковом тренде

Родителям советует проверить соцсети своих детей Фото: Юлия Кучеренко

Тюменских родителей предупреждают о возможных самоубийствах подростков, об этом пишет tmn.aif.ru.

Классные руководители обратились к родителям с просьбой промониторить социальные сети детей и обратить внимание на их окружение. Даже известна дата - 3 марта. В этот день, возможно, запланированы суициды. Информация об этом гуляет в ТикТоке . Классные руководители просят мам и пап поговорить со своими детьми, и обратить внимание на внешний вид ребенка, предупреждая о «ЧВК Редан».

Фото: Скриншот/ Сирень Бабаева

Стоит сказать, что в феврале в стране появилась новое молодежное движение «ЧВК Редан». Последователи этого движения выделяются длинными крашенными волосами, черно-белой одеждой, черными худи и футболками с изображением пауков и персонажей аниме. Параллельно им набирает обороты группировка анти-редановцев, которые пытаются выявить редановцев и наказывать их. Между группировками возникают массовые потасовки.

Напомним, мы писали о том, что полиция арестовала 10 подростков у тюменского ЦУМа во время облавы на «ЧВК Редан».