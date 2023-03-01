ГИБДД Тюменской области объяснили, как изменится проезд по кольцам Тюмени после правок ПДД Фото: Юлия Кучеренко

С 1 марта вступает в силу очередная редакция правил дорожного движения. Главным изменением стане движение по кольцу.

Если раньше при въезде на перекресток с круговым движением водитель должен был уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку, то теперь приоритет на кольце за теми участниками движения, которые едут по главной дороге. Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно тех водителей, которые уже движутся по кругу, пишет tmn.aif.ru.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области объяснили это так: уступить дорогу водителям, едущим по кольцу, обязаны только те водители, что въезжают на кольцо не по главной дороге.

- Ранее все кольцевые развязки были главными. Сейчас разрешено дублирование, согласно которому кольцевая развязка может быть как главной, так и второстепенной. В Тюмени все кольцевые развязки главные. У нас ничего не меняется в городе и не планируется. После вступления в силу новых правил никаких дежурств автоинспекторов на кольцевых развязках не предусматривается, - узнали в профильном ведомстве.