В историческом центре Тюмени на Луначарского снесут пятиэтажное здание колледжа

Фото: архив КП-Тюмень

Пятиэтажное здание общежития снесут в Тюмени на улице Луначарского. Соответствующий аукцион опубликовал департамент строительства на официальном сайте «Госзакупки». Объект признан аварийным, власти его хотели ликвидировать еще в 2022 году. Ранее здесь находилось общежитие колледжа производственных и социальных технологий.

Сейчас заказчик ищет подрядную компания, которая бы разработала проект демонтажа. Согласно открытым интернет-источникам, многоквартирное здание на Луначарского было построено в 1962 году. Площадь дома составляет больше 5 тысяч квадратных метров. В пятиэтажке управляющая компания ни разу не проводила капитальный ремонт.

Добавим, в середине марта 2023 года заказчик подведет итоги аукциона. В документации указано, что начальная стоимость сноса объекта составляет 917 тысяч рублей.