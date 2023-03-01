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НовостиОбщество1 марта 2023 13:08

В историческом центре Тюмени на Луначарского снесут пятиэтажное здание колледжа

В Тюмени ищут подрядчика, который снесет пятиэтажку на Луначарского за 1 млн рублей
Серафима Краснова
Фото: архив КП-Тюмень

Фото: архив КП-Тюмень

Пятиэтажное здание общежития снесут в Тюмени на улице Луначарского. Соответствующий аукцион опубликовал департамент строительства на официальном сайте «Госзакупки». Объект признан аварийным, власти его хотели ликвидировать еще в 2022 году. Ранее здесь находилось общежитие колледжа производственных и социальных технологий.

Сейчас заказчик ищет подрядную компания, которая бы разработала проект демонтажа. Согласно открытым интернет-источникам, многоквартирное здание на Луначарского было построено в 1962 году. Площадь дома составляет больше 5 тысяч квадратных метров. В пятиэтажке управляющая компания ни разу не проводила капитальный ремонт.

Добавим, в середине марта 2023 года заказчик подведет итоги аукциона. В документации указано, что начальная стоимость сноса объекта составляет 917 тысяч рублей.