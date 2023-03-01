В тюменском селе Степное 60-летний мужчина задушил друга веревкой и закопал тело в снегу Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области житель села Степное предстанет перед судом за убийство своего друга. По предварительной версии следствия, 20 декабря прошлого года 60-летний мужчина пил алкоголь в компании своего приятеля в квартире, которая расположена в Сладковском районе.

– В ходе пьяной ссоры между ним и 56-летним знакомым произошел конфликт. Мужчина изначально нанес собутыльнику руками несколько ударов в область головы, после чего взял веревку, обмотал ее вокруг шеи потерпевшего и затянул, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

На этом мужчина не остановился. Он вытащил тело товарища в огород и спрятал труп под снегом. Через некоторое время соседи забили тревогу. Они сообщили в правоохранительные органы об исчезновении погибшего, уточнили следователи.

Силовики собрали доказательную базу и передали материалы дела в суд для дальнейшего расследования.