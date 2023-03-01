Аквапарк с термальным источником «ЛетоЛето» в Тюмени закрывается на время с 13 марта Фото: Виктория Гаврик

Единственный аквапарк с термальным источником в Тюмени «ЛетоЛето» закрывается на время. Термальный курорт приостановит деятельность на несколько дней для строительства дополнительного бассейна на улице к лету. В стенах аквапарка пройдут организационные работы, говорится на официальном сайте аквапарка.

«Дорогие гости, важное объявление. В период с 12 по 15 марта включительно проживание в отеле недоступно. 13, 14 и 15 марта термальный курорт «ЛетоЛето» не работает, аквапарк и спа-комплекс будут закрыты для посещения», – заявили владельцы термального комплекса.

Посетителям рекомендуют учесть вышеизложенную информацию при планировании своего отдыха и визита в спа-комплекс. Осенью в «ЛетоЛето» откроется новый бассейн, а перечень предоставляемых услуг расширится.