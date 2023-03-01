В Тюмени к Червишевскому тракту 2 марта на учения по ликвидации ЧС сгонят спецтехнику

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Второго марта в Тюмени пройдут учения сотрудников МЧС. В первой половине дня спасатели пригонят спецтехнику на Червишевский тракт, а также можно будет наблюдать скопление сотрудников ведомства.

МЧС предупреждает тюменцев об учениях и просит не пугаться. По данным управления, это штатное мероприятие, которые позволяет отработать коллективные действия сил и средств Тюменского пожарно-спасательного гарнизона.

– 2 марта 2023 года в Тюмени состоятся учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, техническую проверку местной системы централизованного оповещения населения в Тюменской области с задействованием электросирен, которую хотели провести 1 марта, перенесли.