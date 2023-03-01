С сибирским размахом тюменцы встретили весну вместе с «Радио Шансон» на базе отдыха «Верхний бор»

Фото: Радио Шансон

Встречать Масленицу с «Радио Шансон» уже давно стало доброй традицией тюменцев. Проводить зиму собралось несколько тысяч человек. Ежегодно празднования проходят на Верхнем Бору и являются, пожалуй, самыми масштабными в Тюмени.

26 февраль главная площадь базы превратилась в настоящую концертную площадку. Для гостей праздников выступили творческие коллективы: народный хор русской песни, коллективы ЦКиТ «Атриум» и «МузАрт», а также солистка Наталья Малаенко. На празднике царила особая атмосфера, одинаково душевно и весело было всем – и взрослым и детям.

Фото: Радио Шансон

С русским размахом прошли масленичные конкурсы и молодецкие забавы. Без подарков не остался практически никто, ведущие утреннего шоу «Хорошая компания» Юнона Волкова и Юлия Бутакова вручали призы от партнеров проекта: более 30 килограммов продукции торговой марки «Алейка», зарядные устройства от складского комплекса «Сибирский на Барабинской» и еще много приятных сюрпризов!

Настоящий ажиотаж возник вокруг традиционного масленичного столба. Разгоряченные молодые люди пытались достичь его вершины. Тем, кому она покорилась, достались ценные призы. Например, гость праздника Дмитрий заполучил телевизор от генерального спонсора агентства недвижимости «Сова», а молодой человек Артем забрал себе домой Яндекс станцию с Алисой от наших партнеров ЖК «ДОК».

Фото: Радио Шансон

Завершились масленичные гулянья традиционным ритуалом – сжиганием чучела Масленицы, который ознаменовал проводы зимы и встречу долгожданной весны.

Фото: Радио Шансон

Насладиться атмосферой праздника и узнать о новых событиях можно на сайте радиовтюмени.рф.

Генеральный спонсор: Агентство недвижимости «Сова» https://www.sova72.ru/tyumen Главный гость: торговая марка «Алейка» Главный гость: жилой комплекс «ДОК» Партнеры проекта: складской комплекс «Сибирский на Барабинской», Альянс Моторс - официальный дилер Chery, УАЗ и GAC-motor