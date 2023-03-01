Энергетики подключили к сетям новую газораспределительную станцию

Фото: Анна Галимова

Компания «Россети Тюмень» выполнила технологическое присоединение новой газораспределительной станции (ГРС) Газпрома в Тюменской области. Благодаря 40 кВт мощности объект покроет растущие потребности населения, промышленных предприятий и агрохозяйств Ишимского и Казанского районов в газе.

В рамках договора техприсоединения энергетики установили две комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25 кВА и 40 кВА и возвели две линии электропередачи общей протяженностью более 2,7 км. Для прокладки трасс ЛЭП использовался самонесущий изолированный провод (СИП).

Контролировать параметры качества и объем передачи электроэнергии на новом газораспределительном пункте специалисты будут с помощью интеллектуальных приборов коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.

Отметим, что энергетики регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, тем самым содействуя повышению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области.

Так, выполненные мероприятия позволили обеспечить электричеством важный объект газотранспортной системы региона, который будет поставлять «голубое топливо» жителям Ишима и 30 населенных пунктов вышеупомянутых районов.