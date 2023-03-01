«Героин возвращается»: тюменский нарколог – о запрещенных веществах и лечении зависимых

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Все чаще в новостях появляется информация о задержании распространителей наркотиков и преступлениях, совершенных под воздействием запрещенных веществ. Из года в год тема наркомании остается актуальной, меняется только возраст употребляющих и сами наркотики. Что сейчас чаще дурманит людей и как изменилась система помощи больным наркоманией, рассказала заведующая диспансерным отделением областного наркологического диспансера Оксана Конищева.

По словам специалиста, сейчас в области самыми распространенными наркотиками являются опиоиды – героин и метадон, которые были популярны лет 10 – 15 назад.

– За прошедшие годы мы начали забывать о них, но в последнее время их количество увеличилось. Думаю, их появление связано с организационными вопросами. Какие-то каналы были перекрыты, а сейчас они, видимо, налажены снова, – говорит врач.

Чаще всего их употребляют взрослые люди от 35 до 40 лет, которые в прошлом уже были замечены за подобными делами и вернулись к былому пристрастию. Вторая категория – пробующие данные наркотики впервые, чаще это люди 25 – 30 лет. Среди подростков эта группа наркотиков встречается реже, для них актуальнее пристрастие к психостимулятором, а еще насвай.

Также, по словам медика, не менее опасны для подростков и вейпы, поскольку они предшествуют активному наркопотреблению наркотиков.

– Часто это не просто баловство, а определенный этап формирования наркоманического мировоззрения: употребить что-то с целью изменения сознания, расслабления. И сделать это так, чтобы сам факт был незаметен. К тому же это гаджеты – то, что детей и подростков очень привлекает. Хотя нельзя сказать, что все те, кто сегодня парят вейпами, завтра станут наркоманами, но такая связь прослеживается. Когда начинают себя искать, пробуя насваи, вейпы, снюсы, это признак того, что, вероятно, в дальнейшем эксперименты с психоактивными веществами будут продолжаться, – подчеркнула Оксана Конищева.

А еще врач рассказала, что добавляют в насваи и вейпы и к чему может привести их употребление, за исключением наркомании.

– В насвае находится табак, известняк и другие добавки вплоть до куриного помета. Но могут быть и наркотические вещества. Были случаи, когда после закладывания насвая дети умирали. Доподлинно никто не знает, что туда добавляют и как это скажется на организме. Кстати, употребляя насвай, можно заразиться туберкулезом, так как часто те, кто его делают, страдают от этой болезни и, кашляя, распространяют ее. Помимо этого, насвай может быть источником гепатита А и любых инфекций, которыми болеют птицы и животные, – подытожила медик.

Чтобы ребенок не захотел попробовать наркотики, он, по словам Оксаны Конищевой, должен ощущать себя любимым в семье, иметь доверительные отношения с родителями.

– Но за месяц, за неделю таких отношений не добиться. Ребенка надо любить еще до его рождения. Быть личным примером, разговаривать, проводить вместе время, понимать и принимать его чувства, переживания, а не пытаться откупиться подарками и игрушками, но и это даже не худший вариант. Страшнее, когда детей не любят и говорят, что они обуза, наказание, – уточняет медик.

Но если самое страшное уже произошло, родителям нужно не пропустить звоночек и понять, что их чадо нуждается в помощи.

– Внимательный родитель заметит, что ребенок изменился, у него появились новые друзья, он стал лживым, скрытным, прекращает разговоры по телефону, когда заходят в комнату родители, начинают пропадать вещи, деньги. Также у него резко меняется настроение от нездорово повышенного до депрессии, нарушается сон, аппетит, он старается меньше общаться с родителями. Есть и внешние проявления: кожные покровы могут менять цвет от бледного до красного, зрачок – увеличиваться или резко сужаться, характерно отсутствие его реакции на свет, возможно покраснение глаз, смазанность речи, ускоренная или замедленная речь, зрительные, слуховые галлюцинации, выраженные страхи, панические атаки и прочее. И, конечно, следы от инъекций, наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под лекарственных или химических препаратов, – говорит врач.

Самый правильный способ борьбы с губительным пристрастием – обращение к врачу психиатру-наркологу за конфиденциальной консультацией. И, разумеется, никаких угроз и скандалов.

– Надо вывести ребенка на разговор. Родителям следует показать, что они любят его любого и обязательно помогут. Попытаться перечислить последствия употребления и посмотреть на реакцию, – советует специалист.

Взрослым людям, страдающим наркоманией, лучшего всего обратиться в диспансер. Тем более, что на сегодняшний день это все делается довольно просто.

– Сегодня система обращения в наркологическую службу и получение всего комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий упрощена. Когда-то на учете с наркоманией состояли 5 лет, сейчас, при самостоятельном обращении – два года (при условии, что человек регулярно наблюдается, подтверждает свою трезвость). Когда проходит этот срок, он через врачебную комиссию снимается с учета, и никаких ограничений у него не будет. Но на то время, пока он находится под наблюдением, ему будет запрещено водить автомобиль, приобретать и хранить оружие, некоторые виды деятельности. Но будем откровенны – это заболевание очень серьезное и все ограничения справедливы.

Весь комплекс реабилитационных услуг можно получить в рамках ОМС, включая медико-социальное восстановление. В течение месяца с пациентами работают психологи, соцработники, психотерапевты, если нужно, им помогают даже найти работу. Главное – вернуть человека в социум, из которого он выпал, изменить сознание, сформировать мотивацию на трезвый образ жизни.

Что касается частных реабилитационных центров, в которых наркоманов пытаются излечить радикальными способами, то тут Оксана Конищева категорически против.

– И как человек, и как специалист я отношусь к этому крайне негативно. Это негуманно. К тому же когда это построено на страхе, насилии, уничтожении личности – эффекта не будет. В любом случае личность будет поломанная, деформированная. Она вернется в свою среду и снова начнет употреблять. Этот подход порочен. С другой стороны, я могу понять родных, которые соглашаются на такие меры. Они живут в условиях хронического стресса, и в минуты отчаянья готовы на самые крайние меры, – говорит медик.

В конце разговора специалист поведала, что чаще всего злоупотребление наркотиками у взрослых связано с проблемами из детства, а у подростков – с проблемами в семье. Как правило, запрещенные вещества помогают успокоиться и снять ощущение постоянной тревожности, сообщает «АиФ – Тюмень».