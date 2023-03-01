Скоростную трассу Москва – Казань в 2023 году продлят до Екатеринбурга через Тюменскую область

Фото: архив КП-Тюмень

Скоростную магистраль Москва – Казань продлят до Екатеринбурга через Тюмень. По ней можно будет проехать напрямую до Владивостока, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Транспортное движение по трассе запустят уже в конце 2023 года.

– В следующем году около 85 процентов дорог России в крупнейших агломерациях страны, а также более 50 процентов дорожной инфраструктуры регионального и межмуниципального значения приведут в нормативное состояние, – уточнили в региональном правительстве.

Строительство магистрали ведется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». За два года власти хотят привести в порядок более 85% дорог в Тюменской области.

Добавим, на сегодняшний день нормативам соответствуют порядка 63% дорожно-транспортной инфраструктуры.