Росгидрометцентр представил прогноз погоды на март в Тюменской области

Фото: КП-Тюмень

Росгидрометцентр России обнародовал прогноз погоды на первый месяц весны 2023 года. Согласно предоставленным данным, март в Тюмени будет теплым и влажным. В первом месяце весны выпадет много снега и пройдут первые дожди. Но настоящее весеннее тепло придет в регион только через месяц, ближе к апрелю.

По данным синоптиков, температура воздуха выше нормы ожидается во многих субъектах Урала и Сибири: Челябинской, Курганской, Томской, Омской и Иркутских областях, включая ХМАО и ЯНАО.

В марте среднемесячная температура воздуха составит -3 градуса, что на несколько градусов выше нормы. За полный месяц весны в Тюменской области выпадет около 35 миллиметров осадков, что почти на 70% выше нормы. Ночью столбики термометров будут опускаться до -16 градусов. Первая оттепель придет в регион 7 марта 2023 года.

В третьей декаде марта ожидаются дожди: осадки будут идти вперемешку со снегом. Стабильные 0 градусов установятся только в апреле 2023 года. В зону повышенных осадков попадает значительная часть России.