В Тобольске готовятся к открытию исторического корпуса гостиницы «Георгиевская» с отечественной мебелью

Фото: мэр Тобольска Максим Афанасьев / Telegram-канал

Новую гостиницу построят в Тобольске в русско-сибирском стиле. Проект гостиничного комплекса получил официальное заключение, рассказали в Главном Управлении строительства по Тюменской области.

В центре Тобольска построят четырехэтажное здание с сибирской кухней и современными номерами. Для гостей и жителей города обустроят 45 новых номеров различных категорий: от одноместных до четырехместных на большую семью. Также в гостиничном комплексе построят номера для людей с ограниченными возможностями.

Фото: мэр Тобольска Максим Афанасьев / Telegram-канал

Согласно официальной документации, коридоры здания украсят картинами с разными историческими этапами Тобольска, а также биографиями почетных жителей города.

Уникальность проекта в том, что гостиницу полностью оснастят техникой и мебелью только отечественных производителей.