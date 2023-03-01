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НовостиОбщество1 марта 2023 7:34

В Тобольске готовятся к открытию исторического корпуса гостиницы «Георгиевская» с отечественной мебелью

Проект четырехзвездочного отеля в Тобольске получил одобрение
Серафима Краснова
Фото: мэр Тобольска Максим Афанасьев / Telegram-канал

Фото: мэр Тобольска Максим Афанасьев / Telegram-канал

Новую гостиницу построят в Тобольске в русско-сибирском стиле. Проект гостиничного комплекса получил официальное заключение, рассказали в Главном Управлении строительства по Тюменской области.

В центре Тобольска построят четырехэтажное здание с сибирской кухней и современными номерами. Для гостей и жителей города обустроят 45 новых номеров различных категорий: от одноместных до четырехместных на большую семью. Также в гостиничном комплексе построят номера для людей с ограниченными возможностями.

Фото: мэр Тобольска Максим Афанасьев / Telegram-канал

Фото: мэр Тобольска Максим Афанасьев / Telegram-канал

Согласно официальной документации, коридоры здания украсят картинами с разными историческими этапами Тобольска, а также биографиями почетных жителей города.

Уникальность проекта в том, что гостиницу полностью оснастят техникой и мебелью только отечественных производителей.