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НовостиОбщество1 марта 2023 6:35

Суд оштрафовал на 83 тысячи рублей жителей тюменского СНТ «Лесная сказка» за оскорбления Героя РФ

Тюменские дачники оклеветали Героя РФ Владимира Шарпатова и получили штрафные санкции
Серафима Краснова
Фото: КП-Тюмень

Фото: КП-Тюмень

Ленинский районный суд рассмотрел гражданский иск Героя РФ Владимира Шарпатова о взыскании компенсации морального вреда. В материалах суда говорится, что жители тюменского СНТ «Лесная сказка» создали в мессенджере особый чат для обмена информацией. Однако дачники использовали социальные сети для другого.

– В данных сообществах ответчиками были публично распространены сведения в отношении истца, порочащие его честь и достоинство, которые не соответствовали действительности. Данные сведения унижали истца как Героя Российской Федерации и как гражданина, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Примечательно, что группа насчитывала порядка 500 участников. Изучив материалы дела, суд частично удовлетворил иск Героя Российской Федерации. Также ответчики должны в течение 10 дней опровергнуть изложенную информацию и выплатить оскорбленному мужчине моральную компенсацию в размере 83 тысяч рублей.