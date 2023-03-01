Пережившая нападение бывшего мужа в квартире на Тульской тюменка вернула детей Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени пережившая нападение бывшего мужа многодетная мать лечится дома, сразу после выписки пострадавшая забрала домой своих детей. Ребята находились в учреждении социальной защиты населения. Там детям оказывали психологическую и медицинскую помощь.

В это время мама малышей находилась в реанимации и боролась за свою жизнь, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области. Пока домой вернулись только старшие дети, самых маленьких тюменка заберет позже, пишет tmn.aif.ru.

Отметим, в многоквартирном доме на Тульской произошло кровавое убийство двух человек. Экс-супруг ворвался в квартиру бывшей жены и расправился ножом с ее матерью и нынешним сожителем. Все происходило на глазах несовершеннолетних детей. Они не пострадали. Женщине удалось выжить, она выбежала на улицу и стала звать на помощь. Ее экстренно госпитализировали в больницу.