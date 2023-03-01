Банда мошенников похитила у тюменцев больше 23 миллионов рублей с 2019 года Фото: Виктория Гаврик

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группировки, которая обманывала и похищала у тюменцев деньги. Преступной деятельность подсудимые занимались с 2019 года.

Они организовали коммерческую компанию и привлекали туда инвесторов для ее развития и продвижения. Также преступники предлагали своим жертвам отдавать в долг новые смартфоны или деньги. За год такая схема принесла тюменцам порядка 23 миллионов рублей.

- Полученное имущество он реализовывал в комиссионных магазинах, а денежные средства присваивал. В дальнейшем организатор разработал схему преступной деятельности для организованной группы, в которую вовлек двух знакомых (мужчину 22 лет и девушку 19 лет), - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Отметим, подельники зазывали в компанию молодых ребят младше 20 лет для оформления кредитов в различных банках или покупку дорогой техники. Организатора банды отпустили под подписку о невыезде, он пошел на сотрудничество со следствием, а других соучастников оставили под стражей до суда.

Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.