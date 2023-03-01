С убыточной компании «АСУ Метрология Сервис» в Тюмени суд взыскал 50 млн налогов

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области

Центральный районный суд рассмотрел иск прокурора в интересах Российской Федерации к тюменской компании ООО «АСУ Метрология Сервис» о взыскании задолженности по налогам на сумму свыше 50 миллионов рублей.

В материалах указано, что гендиректор компании несколько лет уклонялся от налогов, внося заведомо ложные сведения в декларации с 2016 по 2018 годы.

- Генеральный директор ООО «АСУ Метрология Сервис» признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ), - говорится в сообщении объединенной пресс-службу судебной системы по Тюменской области.

Иск прокуратуры суд рассматривал в рамках уголовного дела против организации. Изучив материалы, суд обязал «АСУ Метрология Сервис» выплатить задолженность по налогам в бюджет РФ на сумму 50 048 000 рублей.