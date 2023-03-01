Дольщики в Тюмени записали видеопослание Путину с претензиями к застройщику

Дольщики жилищного комплекса «Москва»

Дольщики жилищного комплекса «Москва» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они попросили главу государства о помощи. Жители уже несколько лет ждут свои квартиры в многоэтажном доме на улице Новоселов, но застройщик медлит.

Вновь строительная компания «Сибстройсервис» планирует перенести срок сдачи жилья. В своем видеообращение местные жители умоляют президента повлиять на ситуацию и не допустить переноса срока. Отметим, многоэтажку на Новоселова не могут ввести в эксплуатацию с 2020 года из-за финансовых сложностей и убытков компании.

Согласно последней информации, застройщик должен был выдать квартиры в середине 2023 года.

- Владимир Владимирович, мы находимся в отчаянии! Среди дольщиков есть семьи, где собственники в долях - несовершеннолетние дети, родители использовали материнский капитал для улучшения жилищных условий. Многие из нас снимают жилье, а также приходится платить ипотеку, мы ждем квартиры пятый год, а жить в них должны с 2020 года, - возмущаются дольщики в видеообращении.

Добавим, на текущее время в квартирах нет внутренней отделки, а также вентиляции и лифта, тюменцы предполагают, что застройщик не успеет сдать многоквартирный дом вовремя, сообщает 72.ру.