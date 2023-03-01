В Тюмени 1 марта не состоится запуск систем оповещения, как было запланировано

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Сегодня, 1 марта, в Тюмени был запланирован запуск сирен для оповещения жителей, но по информации информационного центра правительства Тюменской области, запуск перенесен.

– Срок технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен, запланированной на сегодня, 1 марта 2023 года, перенесен, – говорится в сообщении.

О точной дате и времени новой проверки системы централизованного оповещения населения в информации не сказано.

Напомним, что звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». Его запускают по каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM». Дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Кстати, ранее мы писали о том, что за последнюю неделю в Тюмени дважды была зафиксирована ложная тревога по радио и телевидению.