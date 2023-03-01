В Тюмени у уличных торговцев изъяли более 180 килограммов рыбы неизвестного происхождения

Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

В Тюмени продолжают бороться с незаконной уличной торговлей. С 13 по 26 февраля специалисты департамента потребительского рынка совершили 12 выездов на подобные точки и составили 46 протоколов. Об этом сообщили в городском комитете по связям с общественностью и СМИ.

Так, совместно с сотрудниками полиции, за три выезда было изъято 183,6 килограмма рыбы.

Помимо съестных припасов уличные торговцы предлагали приодеться к весне в халаты и «павлопосадские» платки. Также на выбор горожанам были предложены варежки и носки.

Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Улицы, подвергшиеся «атаке» горе-торговцев в эти две недели: Республики, 133 и 188; Олимпийская, 20; Мотростроителей, 5; Пермякова, 39; Московский Тракт, 35а и 118; Червишевский Тракт, 19.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре у уличных торгашей арбузами отобрали почти тонну овощей и фруктов.