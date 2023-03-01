Тюменские полицейские задержали воришку сотовых телефонов

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Полицейские Тюменского района раскрыли кражу сотовых телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

С соответствующим заявлением в дежурную часть обратилась 27-летняя жительница села Каскара. Девушка сообщила, что работает администратором в гостиничном комплексе, и ночью кто-то похитил у нее два телефона на сумму более 15 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 45-летний житель села Торгили Нижнетавдинского района.

– Мужчина признал вину и сообщил следователю, что, возвращаясь домой пешком по трассе, захотел что-нибудь выпить. Подойдя к гостиничному комплексу, он заметил, что входная дверь не заперта. Зайдя в помещение, подозреваемый осмотрел комнату, взял со стола два телефона и скрылся. Похищенное изъято и возвращено владельцу, – прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.