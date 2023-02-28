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НовостиОбщество28 февраля 2023 13:07

В Тюмени полицейские проверяют документы у подростков у ЦУМа – там должны были собраться члены «Редан»

Недавно в соцсетях появилось сообщество тюменских приверженцев этой субкультуры
Марина Прохорова
Фото: Лиза Вильямова

Фото: Лиза Вильямова

Тюменцы, проходившие сегодня мимо ЦУМа, могли заметить полицейских, проверяющих документы у подростков. Предположительно, именно там должны были собраться члены «Редан».

По словам корреспондента «Мегатюмени», побывавшего на месте «событий, у входа в торговый центр крутились какие-то ребята, похожие на поклонников аниме. Объяснять не нужно, почему их легко отличить от «простых» молодых людей. Затем к ним подошли стражи правопорядка с просьбой предоставить документы.

– Они сказали, что потеряли какого-то человека. Они его ищут, поэтому у нас проверили телефоны, – рассказали юные горожане.

Отметим, что «Редан» – это новая субкультура, объявившая войну футбольным фанатам, мигрантам и скинхедам. Однако, как показывает практика, пока что подростки известны лишь тем, что устраивают потасовки в торговых центрах по всей стране.